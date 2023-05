Bordeaux-Rodez venerdì 02 giugno 2023 ore 20 | 45 | formazioni | quote | pronostici Occhio alla differenza reti

(Di mercoledì 31 maggio 2023) La sconfitta di Annecy della settimana scorsa potrebbe costare molto cara alperché ora,viglia di questa sfida contro il, Les Girondins non sono più padroni del proprio destino e devono sperare in disgrazie altrui. Questa infatti la classifica di Ligue 2 prima dell’ultima giornata: 1° Le Havre 72, +26 2° Metz InfoBetting: Scommesse Sportive e

...00 FRANCIA LIGUE 2 Annecy -20:45 Bastia - Le Havre 20:45 Caen - St. Etienne 20:45 Dijon - Paris FC 20:45 Guingamp - Niort 20:45 Laval - Nimes 20:45 Quevilly Rouen - Amiens 20:45- Pau ......00 FRANCIA LIGUE 2 Annecy -20:45 Bastia - Le Havre 20:45 Caen - St. Etienne 20:45 Dijon - Paris FC 20:45 Guingamp - Niort 20:45 Laval - Nimes 20:45 Quevilly Rouen - Amiens 20:45- Pau ......00 Paris SG - AC Ajaccio 21:00 FRANCIA LIGUE 2 Quevilly Rouen -15:00 Bastia - Niort 19:00 Caen - Nimes 19:00 Dijon - Amiens 19:00 Laval - St. Etienne 19:00 Metz - Grenoble 19:00- ...

Ligue 2: il Bastia pareggia (1-1) in casa con la capolista Le Havre ... Corsica Oggi

Pour optimiser leurs chances de monter en L1 dans une dernière journée à suspense, les Girondins doivent s’imposer par le score le plus large possible vendredi contre Rodez. David Guion, Jean-Louis Ga ...Plus de dix mois de compétition, un changement d’entraîneur, une trêve inédite, de nouvelles tribunes, une épopée en coupe… Avant son déplacement capital pour le maintien en Ligue 2, à Bordeaux vendre ...