Sampdoria | passo indietro di Ferrero | rifiutata l’offerta di Radrizzani e Manfredi!

(Di lunedì 29 maggio 2023) Ha dell’incredibile quanto sta succedendo attorno all’ambiente. Quando ormai il passaggio di proprietà ae Manfredi sembrava una formalità (firme preliminari avvenute il 27 maggio), è arrivata una clamorosa notizia. Il presidente, infatti, ha deciso di respingerein vigore. Il comunicato ufficiale della decisione IL COMUNICATO UFFICIALE: Gestio Capital e Aser Holding, in seguito all’accordo preliminare sottoscritto per la finalizzazione di un aumento di capitale nella U.C.S.p.A., desiderano comunicare i dettagli di questa importante operazione che mira al rilancio del club blucerchiato. L’accordo che abbiamo definito con il C.d.A. della– sottolinea Matteo Manfredi, Principal and Founder di Gestio Capital – prevede una ...

vedi anche Sassuolo pareggia contro laa Marassi: finisce 2 a 2. VIDEO La cronaca di ... maglie 2023 - 2024: anticipazioni su Juve, Milan, Inter e Roma Col Napoli a undall'aritmetica ......sempre di più e i diversi passaggi a vuoto - soprattutto il pareggio interno contro una... Alla fine dei conti anche il pareggio interno con lo Spezia, metabolizzato dai più come un...... parliamo di un calciatore (cresciuto nei settori giovanili di Roma e) che, come ... Il primoper arrivare all'Inter è la Triestina, squadra con la quale (come riferito da Ansa) ha ...

Sampdoria, Andrea Radrizzani a un passo dall'acquisto del club. Ferrero pronto a dire sì all'offerta Milano Finanza

Ma forse queste cose non interessano se non il fatto che la Sampdoria deve restare a galla, deve vivere perché rappresenta Genova e poi perché il suo passato è ricco di enormi successi che nessuno ...Sembrava tutto fatto per la cessione della Sampdoria a Gestio Capital ed Aser Group, invece Massimo Ferrero ha bloccato tutto. L'ex patron dei blucerchiati ha infatti rifiutato l'offerta da Matteo Man ...