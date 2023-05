(Di domenica 28 maggio 2023)sembrano finire nelle mani deie della, mentreresta saldamente in mano aie Barcellona è contesa tra la sindaca di sinistra uscente Ada Colau, data in leggero vantaggio, i socialisti del premier Pedro Sánchez e gli indipendentisti. È questo il quadro che emerge dagli scrutini delle elezioni comunali e regionali in, a sei mesi dalle politiche.– Secondo gli exit poll della tv pubblica spagnola Tve, per quanto riguarda invece la regione di, il Partito popolare con la governatrice Isabel Diaz Ayuso, in corsa per la rielezione, riuscirebbe ad ottenere la maggioranza assoluta dei seggi, senza dover governare con l’appoggio di Vox. Il Pp è dato al 49,5%, il Psoe al ...

Abbonati per leggere anche Leggi anche Isabel Díaz Ayuso, la "diva pop della" spagnola che da Madrid insidia Sánchez Elezioni in, Ada Colau in trincea per evitare lo sfratto: "Salviamo ...È vero che Fratelli d'Italia e la coalizione disi erano presentati dicendosi "pronti" a ... al contrario per esempio die Grecia che sono sulla buona strada. Per capire quanto rischiamo ...... a Barcellona, per il Gran Premio di, su un circuito del Montmelò che vedrà i piloti tornare ad affrontare le due curve veloci finali versoe non la chicane lentissima prima del ...

Spagna, la destra verso la vittoria a Valencia e Siviglia. A Madrid restano i Popolari Il Fatto Quotidiano

I sondaggi preparati da GAD3 per la televisione pubblica spagnola indicano che il Partito Popolare sarebbe la prima forza a Madrid e governerebbe con una maggioranza assoluta sia nella Comunità di Mad ...Due elezioni generali nel solo 2019, un governo di minoranza appeso agli indipendentisti, partiti massimalisti che rubano la scena (ma sempre meno i voti) alla destra e alla sinistra… Leggi ...