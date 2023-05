Quella “Lettera a una professoressa” di don Milani | così attuale che è indirizzata anche a noi

Leggi su bergamonews

(Di domenica 28 maggio 2023) “Questo libro non è scritto per gli insegnanti ma per i genitori. La scuola dell’obbligo non può bocciare”. “Cara signora, lei di me non ricorderà nemmeno il nome. Ne ha bocciati tanti. Io invece ho ripensato spesso a lei, ai suoi colleghi, a quell’istituzione che chiamate scuola, ai ragazzi che respingete. Ci respingete nei campi e nelle fabbriche e ci dimenticate”. Nel maggio 1967 una piccola editrice fiorentina pubblica “a una” scritto da don Lorenzoe dai suoi alunni di Barbiana, paese sperduto sull’Appennino afflitto da miseria e arretratezza. Lorenzo Carlo DomenicoComparetti nasce a Firenze il 27 maggio 1923, un secolo fa, da una colta famiglia borghese e da una mamma di origine israelita. Nel 1930 la famiglia si trasferisce a Milano. Dopo la maturità classica, si dedica alla ...