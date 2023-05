Alluvione in Emilia Romagna | idrovore in azione a Conselice

...in studio La puntata si aprirà con un collegamento con il Presidente della Regione- Romagna Stefano Bonaccini , per un aggiornamento sulla situazione nelle zone colpite dalladella ...We didn't know a thing about it. All we heard was the crew had to work overtime because the venue was one big mud hole from the rain. That was all. https://t.co/qWQXROjo8a - Stevie Van Zandt (@...🔊 Ascolta l'articolo Il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, visiterà martedì prossimo 30 maggio le zone della- Romagna, colpite dall'. Nel corso della visita, che riguarderà diverse località, incontrerà in mattinata a Forlì i soccorritori e la cittadinanza. Nel pomeriggio avrà luogo l'...

Alluvione Emilia Romagna, attorno all’Unigrà di Conselice l’acqua diventa sempre più scura e… Il Fatto Quotidiano

Puzza d’acqua «merza», marcia, in dialetto romagnolo. Da ieri la sentono distintamente anche gli abitanti di Ravenna. Quello stesso odore nauseabondo che attanaglia i ...Dopo due settimane ad alta tensione, Giorgia Meloni tira il fiato e può fermarsi a guardare indietro. Vede un percorso simile alle montagne russe, cominciato in discesa, con ...