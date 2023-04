Ucraina, il campione di kickboxing Merinov muore in guerra (Di domenica 2 aprile 2023) E' morto nella notte tra il 31 marzo ed il primo aprile per le ferite riportate sul fronte di guerra in Ucraina il quattro volte campione del mondo di kickboxing, l'ucraino Vitaly Merinov. A darne ... Leggi su notizie.tiscali (Di domenica 2 aprile 2023) E' morto nella notte tra il 31 marzo ed il primo aprile per le ferite riportate sul fronte diinil quattro voltedel mondo di, l'ucraino Vitaly. A darne ...

Dal ring al fronte ucraino: così è caduto il campione di kickboxing Il quattro volte campione del mondo di kickboxing, Vitalii Merinov, è morto in Ucraina per le ferite riportate sul campo di battaglia. La notizia è stata data dai media di Kiev e confermata dalle autorità. A darne notizia è stato il sindaco della città Ivano-Frankivsk, Ruslan Martsynkiv, che ha parlato di "perdita irreparabile".