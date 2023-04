Nino D’Angelo, il Poeta che non sa parlare: “La povertà mi ha insegnato tanto” (Di domenica 2 aprile 2023) “Con la maturità, anche quelli che non mi sopportavano un tempo, oggi mi amano. Io che vengo dal poco, dal niente, avere tutta questa popolarità è bellissimo“. Prosegue alla grande il suo Il Poeta che non sa parlare – Tour 2023 Nino D’Angelo, che ha allestito uno spettacolo con i fiocchi che sta continuando a girare l’Italia. Grazie al libro Il Poeta che non sa parlare, che è uscito insieme all’omonimo disco il popolare cantante partenopeo continua, a grande richiesta, da questa estate a proporre in tour uno spettacolo diviso idealmente in due tempi. Nel primo c’è spazio per le canzoni del nuovo album, nella seconda i grandi successi di questo mattatore che ha saputo conquistare il pubblico di ogni dove con la sua napolitanità, con la sua schiettezza. “E’ bello essere amati, sentire il ... Leggi su luce.lanazione (Di domenica 2 aprile 2023) “Con la maturità, anche quelli che non mi sopportavano un tempo, oggi mi amano. Io che vengo dal poco, dal niente, avere tutta questa popolarità è bellissimo“. Prosegue alla grande il suo Ilche non sa– Tour 2023, che ha allestito uno spettacolo con i fiocchi che sta continuando a girare l’Italia. Grazie al libro Ilche non sa, che è uscito insieme all’omonimo disco il popolare cantante partenopeo continua, a grande richiesta, da questa estate a proporre in tour uno spettacolo diviso idealmente in due tempi. Nel primo c’è spazio per le canzoni del nuovo album, nella seconda i grandi successi di questo mattatore che ha saputo conquistare il pubblico di ogni dove con la sua napolitanità, con la sua schiettezza. “E’ bello essere amati, sentire il ...

