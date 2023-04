Muore a soli 48 anni Christo Jivkov, l'attore de "La Passione di Cristo" (Di domenica 2 aprile 2023) Il cordoglio sui social dell'ex collega Maria Grazia Cucinotta: "Ciao Christo, amico mio, anima gentile" Leggi su ilgiornale (Di domenica 2 aprile 2023) Il cordoglio sui social dell'ex collega Maria Grazia Cucinotta: "Ciao, amico mio, anima gentile"

