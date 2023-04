Barcellona costretto a vendere: la Juve si fionda su un campione di Xavi (Di domenica 2 aprile 2023) Xavi e il Barcellona stanno per vincere la Liga non senza qualche grosso problema economico e la Juve punta ad acquistare un suo campione. In questa stagione il Barcellona ha vissuto un’annata dal doppio volto. Da un lato ci sarà il modo di festeggiare la vittoria del campionato, ma dall’altro c’è stata una campagna europea disastrosa. A peggiorare ancora di più la situazione ci pensa il fatto che la scure dell’Uefa contro i catalani è pronta ad abbattersi, per questo motivo Xavi rischia di perdere i pezzi, con la Juventus che ne vuole approfittare. Xavi (Fonte: LaPresse)Conosciamo ormai tutti molto bene la qualità dell’ivoriano Franck Kessié, con la sua esperienza italiana con le maglie di Atalanta e Milan che è stata ampiamente positiva. Il ... Leggi su juvedipendenza (Di domenica 2 aprile 2023)e ilstanno per vincere la Liga non senza qualche grosso problema economico e lapunta ad acquistare un suo. In questa stagione ilha vissuto un’annata dal doppio volto. Da un lato ci sarà il modo di festeggiare la vittoria del campionato, ma dall’altro c’è stata una campagna europea disastrosa. A peggiorare ancora di più la situazione ci pensa il fatto che la scure dell’Uefa contro i catalani è pronta ad abbattersi, per questo motivorischia di perdere i pezzi, con lantus che ne vuole approfittare.(Fonte: LaPresse)Conosciamo ormai tutti molto bene la qualità dell’ivoriano Franck Kessié, con la sua esperienza italiana con le maglie di Atalanta e Milan che è stata ampiamente positiva. Il ...

