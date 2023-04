Perché il Garante della Privacy ha bloccato ChatGpt: «Il rischio è inondare il web di fake news» (Di sabato 1 aprile 2023) ChatGpt non ha un servizio di controllo dell’età. Avverte che il servizio è riservato a chi ha più di 13 anni ma non verifica chi vi accede. Ma soprattutto: con le fake news può limitare le nostre libertà. Per questo il Garante della Privacy ha bloccato l’applicazione di intelligenza artificiale relazionale in grado di simulare ed elaborare le conversazioni umane, «finché non sarà assicurato il rispetto della disciplina». Pasquale Stanzone oggi spiega in un’intervista a Repubblica le perplessità dell’Authority. «Abbiamo potuto accertare il fine del machine learning. Il database che hanno costruito, e che è fermo al 2021, serve allo scopo di addestrare l’algoritmo di intelligenza artificiale a rispondere alle richieste degli utenti. Migliorando così la ... Leggi su open.online (Di sabato 1 aprile 2023)non ha un servizio di controllo dell’età. Avverte che il servizio è riservato a chi ha più di 13 anni ma non verifica chi vi accede. Ma soprattutto: con lepuò limitare le nostre libertà. Per questo ilhal’applicazione di intelligenza artificiale relazionale in grado di simulare ed elaborare le conversazioni umane, «finché non sarà assicurato il rispettodisciplina». Pasquale Stanzone oggi spiega in un’intervista a Repubblica le perplessità dell’Authority. «Abbiamo potuto accertare il fine del machine learning. Il database che hanno costruito, e che è fermo al 2021, serve allo scopo di addestrare l’algoritmo di intelligenza artificiale a rispondere alle richieste degli utenti. Migliorando così la ...

