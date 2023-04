Monza, Palladino: «Contro la Lazio voglio vedere una prova di maturità» (Di sabato 1 aprile 2023) Raffaele Palladino, allenatore del Monza, ha parlato in conferenza stampa alla vigilia del match di Serie A Contro la Lazio Raffaele Palladino, allenatore del Monza, ha parlato in conferenza stampa. PAROLE – «All’andata abbiamo giocato davvero bene. Da li in poi abbiamo fatto un ottimo percorso di crescita ma non si smette mai di apprendere. Contro la Lazio voglio vedere una prova di maturità. Ci sono stati dei piccoli infortuni per i nostri calciatori, ma la squadra è carica ed ha voglia di fare bene. La Lazio ha tanti punti forti, gioca bene a calcio e palleggia altrettanto bene. Dietro lavora molto bene, Sarri è un maestro di calcio. Cercheremo di trovare quei ... Leggi su calcionews24 (Di sabato 1 aprile 2023) Raffaele, allenatore del, ha parlato in conferenza stampa alla vigilia del match di Serie AlaRaffaele, allenatore del, ha parlato in conferenza stampa. PAROLE – «All’andata abbiamo giocato davvero bene. Da li in poi abbiamo fatto un ottimo percorso di crescita ma non si smette mai di apprendere.launadi. Ci sono stati dei piccoli infortuni per i nostri calciatori, ma la squadra è carica ed ha voglia di fare bene. Laha tanti punti forti, gioca bene a calcio e palleggia altrettanto bene. Dietro lavora molto bene, Sarri è un maestro di calcio. Cercheremo di trovare quei ...

