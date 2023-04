Microsoft Bing, stanno per arrivare le pubblicità anche sul chatbot (Di sabato 1 aprile 2023) TecnoAndroid Era inevitabile, ma Microsoft ha confermato che verranno inserite ulteriori pubblicità nel chatbot alimentato dall’intelligenza artificiale di Bing. Yusuf Mehdi, vicepresidente aziendale di Microsoft, ha scritto in un blog che l’azienda sta “esplorando la possibilità di inserire annunci nell’esperienza di chat” e un portavoce di Microsoft lo ha confermato. Microsoft Bing: cosa accadrà a breve? “Sì, gli annunci verranno mostrati nel nuovo Bing, in particolare nella chat (come avviene nei risultati di ricerca tradizionali)”, ha dichiarato Caitlin Roulston, direttrice delle comunicazioni di Microsoft. “Poiché il nuovo Bing è in anteprima, potrebbe esserci una certa variabilità nel modo in ... Leggi su tecnoandroid (Di sabato 1 aprile 2023) TecnoAndroid Era inevitabile, maha confermato che verranno inserite ulteriorinelalimentato dall’intelligenza artificiale di. Yusuf Mehdi, vicepresidente aziendale di, ha scritto in un blog che l’azienda sta “esplorando la possibilità di inserire annunci nell’esperienza di chat” e un portavoce dilo ha confermato.: cosa accadrà a breve? “Sì, gli annunci verranno mostrati nel nuovo, in particolare nella chat (come avviene nei risultati di ricerca tradizionali)”, ha dichiarato Caitlin Roulston, direttrice delle comunicazioni di. “Poiché il nuovoè in anteprima, potrebbe esserci una certa variabilità nel modo in ...

Su Bing Chat sta già arrivando la pubblicità ... soprattutto, in che modo Bing Chat sceglierà di rispondere con un annuncio invece che con una fonte non sponsorizzata. Nel suo post Mehdi ha detto che " Microsoft vuole condividere gli introiti ... Google Bard Sundar Pichai annuncia aggiornamenti in arrivo Bard, che è stato rilasciato il 21 marzo, è meno efficiente dei suoi rivali, ChatGPT di OpenAI e del chatbot Bing di Microsoft, secondo i test condotti da The Verge . Pichai ha spiegato che una parte ... Microsoft 365 Copilot: prime immagini in Word Rimanendo in tema, Mikhail Parakhin, capo del gruppo Advertising and Web Services di Microsoft, ha comunicato che Bing Chat può ora mostrare le formule matematiche con una migliore formattazione. Il Garante della Privacy blocca ChatGPT in Italia Con un provvedimento immediato, il Garante della Privacy ha bloccato l'utilizzo di ChatGPT in Italia. Ecco il perché ... Su Bing Chat sta già arrivando la pubblicità Iniziano a girare sui social le prime testimonianze di risultati sponsorizzati all'interno di Bing Chat, il motore di ricerca di Microsoft basato su ChatGPT.