loro Flores: "Napoli? Mi viene in mente solo il Barcellona di Messi, Neymar e Suarez'' (Di sabato 1 aprile 2023) Antonio Floro Flores, ex attaccante del Napoli, ha rilasciato alcune dichiarazioni a Sportitalia parlando della sua esperienza in azzurro. Il mio esordio esordio al Napoli? E' arrivato tutto all'improvviso. Avevo 17 anni, qualche mese prima facevo il raccattapalle e vedevo gli allenamenti da lontano, dietro ai cespugli. Spiegarlo è impossibile: mi sveglio con il procuratore che mi dice "domani parti in ritiro con la prima squadra". Non capivo che stesse succedendo: mi sono lavato la faccia per capire se fosse un sogno. A gennaio arriva il debutto con la Roma: la mia famiglia era al settimo cielo solo al vedermi in panchina. San Paolo? Il coronamento di un sogno, contro il Milan. Una settimana intensa, si parlava di me tutti i giorni sui giornali. Non era facile essere al centro ... Leggi su terzotemponapoli (Di sabato 1 aprile 2023) Antonio F, ex attaccante del, ha rilasciato alcune dichiarazioni a Sportitalia parlando della sua esperienza in azzurro. Il mio esordio esordio al? E' arrivato tutto all'improvviso. Avevo 17 anni, qualche mese prima facevo il raccattapalle e vedevo gli allenamenti da lontano, dietro ai cespugli. Spiegarlo è impossibile: mi sveglio con il procuratore che mi dice "domani parti in ritiro con la prima squadra". Non capivo che stesse succedendo: mi sono lavato la faccia per capire se fosse un sogno. A gennaio arriva il debutto con la Roma: la mia famiglia era al settimo cieloal vedermi in panchina. San Paolo? Il coronamento di un sogno, contro il Milan. Una settimana intensa, si parlava di me tutti i giorni sui giornali. Non era facile essere al centro ...

