Ferrari, tensione in Australia: ecco cosa è successo tra Leclerc e Sainz che partiranno in 7ma e 5a posizione (Di sabato 1 aprile 2023) Scintille in pista tra i piloti della Ferrari Charles Leclerc e Carlos Sainz nelle qualifiche del Gp di Australia: il monegasco partirà dalla settima posizione, mentre lo spagnolo sarà quinto sulla griglia di partenza. Invece, la Red Bull di Max Verstappen e le Mercedes di Russel ed Hamilton si guadagnano la prima fila. La Rossa si presenta così come quarta forza alle spalle anche dell'Aston Martin di Fernando Alonso: a causa delle incomprensioni tra Sainz e Leclerc e della confusione interna al team Ferrari, non è stato possibile stare al passo delle altre scuderie. Ma cosa è accaduto? A causa della pioggia, per evitare di girare con la pista bagnata, il team ha deciso che Leclerc avrebbe fatto solo un giro di lancio ...

