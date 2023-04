DIRETTA F1, GP Australia 2023 LIVE: tutto pronto per le qualifiche, attenzione al rischio pioggia! (Di sabato 1 aprile 2023) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 06.48 Chi è il re delle pole del GP d’Australia? Lewis Hamilton ne ha realizzate addirittura 8, di cui sei consecutive (2008, 2012, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019)! Come già detto, il britannico ha però convertito in vittoria la partenza davanti a tutti solamente due volte. Oltre al trentottenne inglese, c’è un solo uomo in attività a essere scattato dalla casella privilegiata dell’Albert Park. Si tratta di Charles Leclerc (2022). 06.45 I TEMPI DELLA FP3 DISPUTATA QUESTA MATTINA 1 1 Max Verstappen RED BULL RACING HONDA RBPT 1:17.565 24 2 14 Fernando Alonso ASTON MARTIN ARAMCO MERCEDES 1:17.727 +0.162s 26 3 31 Esteban Ocon ALPINE RENAULT 1:17.938 +0.373s 23 4 63 George Russell MERCEDES 1:17.955 +0.390s 23 5 10 Pierre Gasly ALPINE RENAULT 1:18.094 +0.529s 23 6 11 Sergio Perez RED BULL RACING ... Leggi su oasport (Di sabato 1 aprile 2023) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA06.48 Chi è il re delle pole del GP d’? Lewis Hamilton ne ha realizzate addirittura 8, di cui sei consecutive (2008, 2012, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019)! Come già detto, il britannico ha però convertito in vittoria la partenza davanti a tutti solamente due volte. Oltre al trentottenne inglese, c’è un solo uomo in attività a essere scattato dalla casella privilegiata dell’Albert Park. Si tratta di Charles Leclerc (2022). 06.45 I TEMPI DELLA FP3 DISPUTATA QUESTA MATTINA 1 1 Max Verstappen RED BULL RACING HONDA RBPT 1:17.565 24 2 14 Fernando Alonso ASTON MARTIN ARAMCO MERCEDES 1:17.727 +0.162s 26 3 31 Esteban Ocon ALPINE RENAULT 1:17.938 +0.373s 23 4 63 George Russell MERCEDES 1:17.955 +0.390s 23 5 10 Pierre Gasly ALPINE RENAULT 1:18.094 +0.529s 23 6 11 Sergio Perez RED BULL RACING ...

