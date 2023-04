Concorso Comune di Armento: 1 Istruttore di Vigilanza (Di sabato 1 aprile 2023) Il Comune di Armento ha indetto un Concorso Pubblico per selezionare 1 Istruttore di Vigilanza, in categoria C. Viene offerta assunzione con contrato a tempo indeterminato e parziale diciotto ore settimanali. Comune di Armento: Concorso per 1 Istruttore di Vigilanza Per partecipare al Bando di Concorso serve diploma di scuola superiore, cittadinanza italiana, predisposizione fisica e psicologica alla mansione, abilitazione alla guida di auto e modo, familiarità con il territorio e nessuna pendenza penale. L’Agente di Vigilanza ha il compito di tenere la città al sicuro, pattuglia le strade, interviene in caso di incidenti o disordini, si accerta che non venga violato il ... Leggi su posizioniaperte (Di sabato 1 aprile 2023) Ildiha indetto unPubblico per selezionare 1di, in categoria C. Viene offerta assunzione con contrato a tempo indeterminato e parziale diciotto ore settimanali.diper 1diPer partecipare al Bando diserve diploma di scuola superiore, cittadinanza italiana, predisposizione fisica e psicologica alla mansione, abilitazione alla guida di auto e modo, familiarità con il territorio e nessuna pendenza penale. L’Agente diha il compito di tenere la città al sicuro, pattuglia le strade, interviene in caso di incidenti o disordini, si accerta che non venga violato il ...

