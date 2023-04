Chi è Ramon Agnelli di Amici 22? Età e Instagram (Di sabato 1 aprile 2023) Tutto su Ramon Agnelli, ballerino di Amici 22. L'articolo proviene da Novella 2000. Leggi su novella2000 (Di sabato 1 aprile 2023) Tutto su, ballerino di22. L'articolo proviene da Novella 2000.

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... Fedewendy46 : dipende da chi esce stasera per me. Se esce Wax, allora uno.tra samu e maddalena (Alessio e Ramon mi piacciono di p… - Mori1Francesco : @orazio_ramon @stevevicrn Lukaku ha fatto la differenza al 110% atleticamente in una serie a che fa schifo con un g… - chi_aramente : RT @atlantisprom: oggi poteva tranquillamente uscire ramon e nessuno si sarebbe lamentato sinc - MatildePappaga1 : RT @Emydangelo: #Amicispoiler leggo di gente scandalizzata per il ballottaggio wax e samu. Ma se nella scuola sono rimasti Angelina maddale… - orchinwondeland : @serendipitys95 ma infatti chi sta dicendo nulla, io mi rifaccio a ciò che hai detto te, che maddalena la voterebbe… -