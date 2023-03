L'Ucraina apprezza sempre di più l'appoggio di Meloni: la chiamata con Zelensky (Di mercoledì 29 marzo 2023) Vladimir Putin ammette in pubblico che le «sanzioni illegittime» imposte alla Russia dopo l'invasione dell'Ucraina da parte di Mosca potrebbero «a medio termine» avere un impatto negativo sul Paese. Una conseguenza che, in ogni caso, non ferma i piani del Cremlino. Mosca infatti continua a ribadire che gli obiettivi della 'operazione militare speciale' verranno raggiunti e, al momento, la via diplomatica «è impossibile». Pertanto la Russia si prepara con «fermezza, fiducia, concentrazione e unità intorno al Presidente» a combattere una «guerra ibrida» con l'Occidente che durerà a lungo perché quest'ultimo «non vuole fermare il conflitto». Sul fronte ucraino invece Volodymyr Zelensky sente Giorgia Meloni. Una «telefonata produttiva» racconta il leader di Kiev che ringrazia gli «amici italiani» per il sostegno. Il presidente ... Leggi su iltempo (Di mercoledì 29 marzo 2023) Vladimir Putin ammette in pubblico che le «sanzioni illegittime» imposte alla Russia dopo l'invasione dell'da parte di Mosca potrebbero «a medio termine» avere un impatto negativo sul Paese. Una conseguenza che, in ogni caso, non ferma i piani del Cremlino. Mosca infatti continua a ribadire che gli obiettivi della 'operazione militare speciale' verranno raggiunti e, al momento, la via diplomatica «è impossibile». Pertanto la Russia si prepara con «fermezza, fiducia, concentrazione e unità intorno al Presidente» a combattere una «guerra ibrida» con l'Occidente che durerà a lungo perché quest'ultimo «non vuole fermare il conflitto». Sul fronte ucraino invece Volodymyrsente Giorgia. Una «telefonata produttiva» racconta il leader di Kiev che ringrazia gli «amici italiani» per il sostegno. Il presidente ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... Newsinunclick : La Russia apprezza la posizione equilibrata dell'Iran riguardo al conflitto in Ucraina, ha dichiarato il ministro d… - RobertoBerretta : Bravi leccaculo, la credibilità di cui parlate non è certo quella del popolo italiano che non apprezza l'aiuto all'… - uaworldit : I partner continuano a fornire sostegno all'#Ucraina, comprese le armi. L'#Ucraina apprezza molto il progetto dell'… - DanielaColi2 : Correggo: El Mundo apprezza la mediazione cinese in Ucraina, non francese - 3betterthanyou3 : RT @AmbCina: La parte russa apprezza la posizione obiettiva e imparziale della #Cina sulla questione ucraina.Le due parti si oppongono alla… -