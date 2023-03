Inter in nazionale, tutti i minuti dei 13 +3: gol solo Lukaku, poi infortuni (Di mercoledì 29 marzo 2023) Si è (finalmente…) conclusa la sosta per le nazionali, che per l’Inter ha significato soprattutto l’infortunio di Calhanoglu (vedi articolo). Dei quindici convocati l’unico in gol è Lukaku. Inter IN nazionale – PARTITE MARZO 2023 FRANCESCO ACERBI – Italia-Inghilterra 1-2 (Qualificazioni Europei, giovedì 23 marzo) 90 minuti; Malta-Italia 0-2 (Qualificazioni Europei, domenica 26 marzo) 0 minuti. Totale: 90 minuti a seguito di 1 partita NICOLÒ BARELLA – Italia-Inghilterra 1-2 (Qualificazioni Europei, giovedì 23 marzo) 62 minuti. Totale: 62 minuti a seguito di 1 partita MATTEO DARMIAN – Italia-Inghilterra 1-2 (Qualificazioni Europei, giovedì 23 marzo) 0 minuti; Malta-Italia 0-2 (Qualificazioni Europei, ... Leggi su inter-news (Di mercoledì 29 marzo 2023) Si è (finalmente…) conclusa la sosta per le nazionali, che per l’ha significato soprattutto l’o di Calhanoglu (vedi articolo). Dei quindici convocati l’unico in gol èIN– PARTITE MARZO 2023 FRANCESCO ACERBI – Italia-Inghilterra 1-2 (Qualificazioni Europei, giovedì 23 marzo) 90; Malta-Italia 0-2 (Qualificazioni Europei, domenica 26 marzo) 0. Totale: 90a seguito di 1 partita NICOLÒ BARELLA – Italia-Inghilterra 1-2 (Qualificazioni Europei, giovedì 23 marzo) 62. Totale: 62a seguito di 1 partita MATTEO DARMIAN – Italia-Inghilterra 1-2 (Qualificazioni Europei, giovedì 23 marzo) 0; Malta-Italia 0-2 (Qualificazioni Europei, ...

