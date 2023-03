Gratteri, ‘mafia non uccide più ma trova accordi con Pa corrotta, sbloccare assunzioni’ (Di mercoledì 29 marzo 2023) (Adnkronos) – “La ‘Ndrangheta e la Camorra erano nel Nord Italia già dalla fine degli anni ’70 per via del boom dell’edilizia. Oggi monopolizzano quel mondo, gestendo la maggior parte dei subappalti e dello smaltimento dei rifiuti”. Lo ha detto il procuratore di Catanzaro, Nicola Gratteri, nel suo intervento all’evento organizzato dall’Inps dal titolo ‘Legalità e Solidarietà: diritti ed etica per un welfare moderno’, tenutosi presso Palazzo Wedekind a Roma. “Il problema del contrasto alle mafie è difficile da risolvere perché queste non fanno più uso di violenza ma trovano accordi anche con parte della pubblica amministrazione che si fa corrompere – ha continuato Gratteri – Per questo c’è bisogno di sbloccare le assunzioni nella pubblica amministrazione perché in Italia a soffrire sono le forze ... Leggi su sbircialanotizia (Di mercoledì 29 marzo 2023) (Adnkronos) – “La ‘Ndrangheta e la Camorra erano nel Nord Italia già dalla fine degli anni ’70 per via del boom dell’edilizia. Oggi monopolizzano quel mondo, gestendo la maggior parte dei subappalti e dello smaltimento dei rifiuti”. Lo ha detto il procuratore di Catanzaro, Nicola, nel suo intervento all’evento organizzato dall’Inps dal titolo ‘Legalità e Solidarietà: diritti ed etica per un welfare moderno’, tenutosi presso Palazzo Wedekind a Roma. “Il problema del contrasto alle mafie è difficile da risolvere perché queste non fanno più uso di violenza manoanche con parte della pubblica amministrazione che si fa corrompere – ha continuato– Per questo c’è bisogno dile assunzioni nella pubblica amministrazione perché in Italia a soffrire sono le forze ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... CasaliGiul : RT @GalleniW205035: No Bocchino l'UE ci chiede si opere,strutture e che si facciano tutte quelle cose ferme da anni ma con la semplificazio… - fiore79773274 : RT @GalleniW205035: No Bocchino l'UE ci chiede si opere,strutture e che si facciano tutte quelle cose ferme da anni ma con la semplificazio… - Irisamalu : RT @GalleniW205035: No Bocchino l'UE ci chiede si opere,strutture e che si facciano tutte quelle cose ferme da anni ma con la semplificazio… - kiara86769608 : RT @GalleniW205035: No Bocchino l'UE ci chiede si opere,strutture e che si facciano tutte quelle cose ferme da anni ma con la semplificazio… - antobgl : RT @GalleniW205035: No Bocchino l'UE ci chiede si opere,strutture e che si facciano tutte quelle cose ferme da anni ma con la semplificazio… -