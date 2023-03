Ombre rosse | restano in Francia i 10 terroristi italiani | la decisione della Cassazione francese

(Di martedì 28 marzo 2023)ini 10coinvolti nell’operazione di due anni fa denominata «». Laha confermato il rifiutoall’estradizione l’ex militante di Lotta Continua Giorgio Pietrostefani, già condannato in Italia per essere stato tra i mandanti dell’omicidio del commissario Calabresi a Milano. Le domande di estradizione riguardavano poi gli ex Br Giovanni Alimonti, Roberta Cappelli, Marina Petrella, Sergio Tornaghi, Maurizio Di Marzio ed Enzo Calvitti, l’ex militante di Autonomia Operaia Raffaele Ventura, l’ex militante dei Proletari armati Luigi Bergamin e l’ex membro dei Nuclei armati contropotere territoriale, Narciso Manenti, condannato all’ergastolo per ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... Fangareggi : RT @24emilia: Dopo 40 anni c’è la parola fine: no all’estradizione di Pietrostefani e altri 9 ex terroristi | 24Emilia - beppebottero : RT @Open_gol: Confermato il no all'estradizione della Francia - 24emilia : Dopo 40 anni c’è la parola fine: no all’estradizione di Pietrostefani e altri 9 ex terroristi | 24Emilia… - Open_gol : Confermato il no all'estradizione della Francia - marisavillani : RT @LaStampa: Ombre rosse, ecco chi sono gli ex terroristi italiani rifugiati in Francia -

...francese ha confermato il rifiuto dell'estradizione in Italia dei dieci ex brigatisti rossi rifugiati oltralpe dopo gli anni di piombo e arrestati ad aprile 2021 nell'operazione '' : si ...Il percorso processuale Arrestati il 28 aprile del 2021 nell'ambito dell'operazione "" , gli ex terroristi sono tornati tutti in libertà dopo tre giorni con qualche restrizione, a partire ...Restano in Francia i 10 terroristi italiani coinvolti nell'operazione di due anni fa denominata "". La Cassazione francese ha confermato il rifiuto della Francia all'estradizione l'ex militante di Lotta Continua Giorgio Pietrostefani , già condannato in Italia per essere stato tra i ...

Ombre rosse, ecco chi sono gli ex terroristi italiani rifugiati in Francia La Stampa

Motivazioni riconosciute oggi, un'altra volta dalla Cassazione. Gli ex terroristi erano stati arrestati nell'aprile del 2021, nell'ambito dell' inchiesta "Ombre rosse", un'operazione voluta dallo ...A quasi due anni dall'operazione «Ombre rosse» pianificata dai governi e dalle polizie di Parigi e Roma per riportare in Italia «dieci terroristi e assassini», come continua a chiamarli il ministro ...