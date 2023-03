Migranti, a Lampedusa cadavere di una donna affiora tra gli scogli (Di martedì 28 marzo 2023) (Adnkronos) – Il cadavere di una donna è stato ritrovato tra gli scogli a Lampedusa. Il corpo senza vita dovrebbe essere quello di una migrante, non è ancora chiaro, però, se si tratta di una delle vittime degli ultimi naufragi registrati lo scorso fine settimana in zona Sar Maltese, quando sulla più grande delle Pelagie insieme ai sopravvissuti furono condotte anche otto salme. Sul posto, nella zona di Capo Grecale, i vigili del fuoco e gli uomini della Capitaneria di porto. Intanto le uniche quattro donne superstiti del naufragio del 24 marzo e che si trovano sull’isola sono “stremate, mentalmente e fisicamente – racconta Michele Alma, psicologo di Medici senza Frontiere – Tra le quattro donne che abbiamo assistito, una ha perso il marito e il fratello, un’altra il compagno”. In 46 erano partiti dalla Tunisia e ... Leggi su sbircialanotizia (Di martedì 28 marzo 2023) (Adnkronos) – Ildi unaè stato ritrovato tra gli. Il corpo senza vita dovrebbe essere quello di una migrante, non è ancora chiaro, però, se si tratta di una delle vittime degli ultimi naufragi registrati lo scorso fine settimana in zona Sar Maltese, quando sulla più grande delle Pelagie insieme ai sopravvissuti furono condotte anche otto salme. Sul posto, nella zona di Capo Grecale, i vigili del fuoco e gli uomini della Capitaneria di porto. Intanto le uniche quattro donne superstiti del naufragio del 24 marzo e che si trovano sull’isola sono “stremate, mentalmente e fisicamente – racconta Michele Alma, psicologo di Medici senza Frontiere – Tra le quattro donne che abbiamo assistito, una ha perso il marito e il fratello, un’altra il compagno”. In 46 erano partiti dalla Tunisia e ...

