Crespo: "Retegui diverso da Lautaro, l'Inter lo deve seguire" (Di lunedì 27 marzo 2023) Ai microfoni di Gazzetta.it , Hernan Crespo ? attuale allenatore dell' Al - Duhail SC ? ha commentato il possibile Interessamento dell' Inter per Mateo Retegui : "I nerazzurri fanno benissimo a seguirlo perché è un ... Leggi su sport.virgilio (Di lunedì 27 marzo 2023) Ai microfoni di Gazzetta.it , Hernan? attuale allenatore dell' Al - Duhail SC ? ha commentato il possibileessamento dell'per Mateo: "I nerazzurri fanno benissimo a seguirlo perché è un ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... infoitsport : Inter, Retegui in coppia con Lautaro? Crespo non ha dubbi - Fantacalcio : Inter, obiettivo Retegui? 'Lo vedo bene vicino a Lautaro' - WiAnselmo : RT @Mediagol: Italia, senti Crespo: “Retegui ok, ma la strada è lunga. Paragone con Batistuta…” - Mediagol : Italia, senti Crespo: “Retegui ok, ma la strada è lunga. Paragone con Batistuta…” - CalcioNews24 : Retegui, parla Crespo: «Ha iniziato bene, ma deve avere pazienza e fare ancora strada» -