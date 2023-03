Vai agli ultimi Twett sull'argomento... sportli26181512 : Arsenal, Arteta fa piazza pulita: partiranno in 7, ecco chi: L'Arsenal sta già programmando il futuro. Secondo il S… - Marcelotrem : @ericfaria74 Ancelloti na Selecao, Arteta no Madrid e Tite no Arsenal - napolista : Arsenal sprecone: ha speso 340 milioni per acquistare giocatori poi persi a 0 Lo scrive il Sun: da quando c’è Arte… - spoilsport_it : RT @spoilsport_it: ?? EXCL. #Fiorentina - #Lokonga: molto dipenderà dalle prestazioni del belga sotto la guida di Roy #Hodgson, infatti il #… - rass_rafael : Real Madrid - Ancelotti ?? M. City - Guardiola ?? Liverpool - Klopp ?? Bayern - Tuchel ?? Juventus - Allegri ?? M. Unite… -

(Photo by Daniel LEAL / AFP) Sul Sun di parla anche dell'di Mikel, primo in Premier a otto punti dal Manchester City di Guardiola. Tuttavia sul quotidiano inglese non si parla tanto ...Commenta per primo L'sta pensando a dei rinforzi per la prossima stagione. Un nome che piace molto adè Lucas Paqueta , fantasista del West Ham. Lo riporta TeamTalk .Il tecnico dell'ha dichiarato di puntare su giocatore in possesso delle qualità necessarie alla sua squadra e bisogna dire che i risultati gli stanno dando assolutamente ragione.- ...

Arsenal, Arteta fa piazza pulita: partiranno in 7, ecco chi Calciomercato.com

L'Arsenal sta pensando a dei rinforzi per la prossima stagione. Un nome che piace molto ad Arteta è Lucas Paqueta, fantasista del West Ham. Lo riporta TeamTalk.Oleksander Zinchenko, una delle colonne del progetto tecnico di Arteta all'Arsenal, ha parlato al Daily Mail del ritorno in campo con la maglia dell'Ucraina e delle sue sensazioni a proposito di ciò c ...