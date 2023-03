Spari da un’auto nel Napoletano, nessun ferito tra i passanti (Di sabato 25 marzo 2023) Tempo di lettura: < 1 minutoCercola (Na) – I carabinieri della tenenza di Cercola e quelli della sezione operativa di Torre del Greco sono intervenuti a Cercola (Napoli) in via Matilde Serao, all’altezza del civico 12, dove uno sconosciuto a bordo di un’auto avrebbe esploso alcuni colpi d’arma da fuoco contro alcune persone presenti in strada. nessuno è stato colpito e non ci sono feriti. Raggiunto dai proiettili invece il bagagliaio di una Fiat Panda parcheggiata in strada. Indagini sono in corso per chiarire la dinamica e individuare chi ha premuto il grilletto. L'articolo proviene da Anteprima24.it. Leggi su anteprima24 (Di sabato 25 marzo 2023) Tempo di lettura: < 1 minutoCercola (Na) – I carabinieri della tenenza di Cercola e quelli della sezione operativa di Torre del Greco sono intervenuti a Cercola (Napoli) in via Matilde Serao, all’altezza del civico 12, dove uno sconosciuto a bordo diavrebbe esploso alcuni colpi d’arma da fuoco contro alcune persone presenti in strada.o è stato colpito e non ci sono feriti. Raggiunto dai proiettili invece il bagagliaio di una Fiat Panda parcheggiata in strada. Indagini sono in corso per chiarire la dinamica e individuare chi ha premuto il grilletto. L'articolo proviene da Anteprima24.it.

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... el_rogue : @nickvox1 @FBiasin Non auto umiliarti così, ok rosicare, ok che sai di retrocedere ma cazzo datti un minimo di cont… - aranciaverde : RT @mattinodinapoli: Napoli, assalto a un'auto in via Galileo Ferraris: spari per farsi consegnare denaro - mattinodinapoli : Napoli, assalto a un'auto in via Galileo Ferraris: spari per farsi consegnare denaro -