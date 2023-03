Robert Plant & Saving Grace feat Suzi Dian a Lignano Sabbiadoro (Di sabato 25 marzo 2023) È una leggenda vivente della musica mondiale, considerata una delle più belle voci della storia del rock. In carriera con tutti i suoi progetti ha venduto oltre 300 milioni di dischi venduti ed è stato inserito nella Rock’n’roll Hall of Fame: Robert Plant, pioniere dell’hard rock coi Led Zeppelin, annuncia il suo nuovo tour con un imperdibile concerto estivo in Friuli-Venezia Giulia. Sabato 26 agosto appuntamento all’Arena Alpe Adria di Lignano Sabbiadoro (UD), all’interno della rassegna Nottinarena, che vede tra i nomi già annunciati anche Franz Ferdinand e Coma Cose. I biglietti per questo evento unico saranno in vendita dalle ore 12:00 di lunedì 27 marzo su Ticketone.it e in tutti i punti vendita autorizzati. Con i Led Zeppelin Robert Plant è diventato un’icona del Rock e ... Leggi su udine20 (Di sabato 25 marzo 2023) È una leggenda vivente della musica mondiale, considerata una delle più belle voci della storia del rock. In carriera con tutti i suoi progetti ha venduto oltre 300 milioni di dischi venduti ed è stato inserito nella Rock’n’roll Hall of Fame:, pioniere dell’hard rock coi Led Zeppelin, annuncia il suo nuovo tour con un imperdibile concerto estivo in Friuli-Venezia Giulia. Sabato 26 agosto appuntamento all’Arena Alpe Adria di(UD), all’interno della rassegna Nottinarena, che vede tra i nomi già annunciati anche Franz Ferdinand e Coma Cose. I biglietti per questo evento unico saranno in vendita dalle ore 12:00 di lunedì 27 marzo su Ticketone.it e in tutti i punti vendita autorizzati. Con i Led Zeppelinè diventato un’icona del Rock e ...

