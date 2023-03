Nasa | asteroide a distanza ravvicinata dalla Terra ma non è un pericolo

(Di sabato 25 marzo 2023) L'2023 DZ2 appena scoperto "navighera' in sicurezza oltre laoggi", lo scrive lasu Twitter. "Gli asteroidi incrociano l'orbita terrestre in continuazione, ma un avvicinamento ravvicinato di uno di queste dimensioni (circa 43 per 95 metri) avviene solo circa una volta ogni decennio. (Non esiste una minaccia nota per almeno i prossimi 100 anni)"

Scoperto un mese fa, l'asteroide noto come 2023 DZ2 è abbastanza grande - tra 40 e 90 metri di diametro - da spazzare via una città, motivo per cui è stato battezzato "City Killer". Per la NASA è sicuro. Come non ricordare infatti la navicella spaziale DART della NASA che si è schiantata deliberatamente contro l'asteroide Dimorphos, facendolo deviare di traiettoria in modo significativo, e segnando un importante successo.

