Morte Prisco, parla l'uomo che era con lei: Grazia non voleva scendere dall'Apecar e sono andato via, ma non l'ho uccisa (Di sabato 25 marzo 2023) Tempo di lettura: 2 minutiDopo che la Procura di Avellino nei giorni scorsi ha aperto un fascicolo per omicidio contro ignoti per fare chiarezza sulla Morte di Grazia Prisco, trovata priva di vita in una zona di montagna tra Baiano e Mugnano del Cardinale, parla Domenico, l'uomo che era con lei poco prima della tragedia. L'intervista è andata in onda sulla rete nazionale Mediaset, raccolta dagli inviati della trasmissione Pomeriggio Cinque, condotta da Barbara D'Urso. "Hanno rubato l'Apecar-dice l'uomo che fu ritrovato tra le campagne in stato confusionale qualche ora prima di Grazia- Non ho avuto nessun incidente, ho posato l'Apecar per andare a fare una passeggiata. Quando sono sceso non l'ho più ritrovata. Ho detto: mi hanno rubato ...

