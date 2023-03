Morta a 20 anni per un tiramisù: in un video choc gli ultimi attimi in vita di di Anna, diceva: “Ho paura” (Di sabato 25 marzo 2023) Anna Bellisario è Morta dopo aver mangiato un tiramisù, venduto come vegano. E’ successo lo scorso 5 febbraio. Ma tutto risale a dieci giorni precedenti, quando il 26 gennaio si era recata in un fast food con il suo fidanzato. Una cenetta tranquilla, conclusa con il dolce che probabilmente ha messo fine alla sua vita. La giovane di soli 20 anni è subito andata in coma, e oggi le indagini sono in corso. E’ stata effettuata l’autopsia sul suo cadavere che stabilità se il decesso è realmente avvenuto per motivi legati a eventuali allergie. Intanto, sono stati estratti il video del malessere e la comunicazione tra il compagno e il 112. Nel video si vede chiaramente Anna Bellisario sentirsi male dopo aver mangiato il ... Leggi su howtodofor (Di sabato 25 marzo 2023)Bellisario èdopo aver mangiato un, venduto come vegano. E’ successo lo scorso 5 febbraio. Ma tutto risale a dieci giorni precedenti, quando il 26 gennaio si era recata in un fast food con il suo fidanzato. Una cenetta tranquilla, conclusa con il dolce che probabilmente ha messo fine alla sua. La giovane di soli 20è subito andata in coma, e oggi le indagini sono in corso. E’ stata effettuata l’autopsia sul suo cadavere che stabilità se il decesso è realmente avvenuto per motivi legati a eventuali allergie. Intanto, sono stati estratti ildel malessere e la comunicazione tra il compagno e il 112. Nelsi vede chiaramenteBellisario sentirsi male dopo aver mangiato il ...

