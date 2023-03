Migranti, record di arrivi a Lampedusa: oltre duemila in 24 ore. Peschereccio soccorre un barchino con 31 persone a bordo (Di sabato 25 marzo 2023) Nuovo record di sbarchi a Lampedusa, con oltre 2mila Migranti in 24 ore. Sono 267 gli ultimi approdati sull’isola, fra la notte e l’alba di oggi, dopo che 6 dei 7 barchini sui quali viaggiavano sono stati soccorsi dalla ong Louise Michel e dalle motovedette di Capitaneria e Guardia di finanza. Ieri, sull’isola, si sono registrati 43 sbarchi con un totale di 1.778 persone. All’hotspot di contrada Imbriacola, da dove ieri sono state trasferite complessivamente 525 persone, al momento ci sono 1.831 ospiti a fronte di poco meno di 400 posti. Si susseguono gli arrivi e gli sbarchi di Migranti nel porto di Lampedusa, dove sono giunti un Peschereccio direttamente in porto e una motovedetta carica di Migranti. ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di sabato 25 marzo 2023) Nuovodi sbarchi a, con2milain 24 ore. Sono 267 gli ultimi approdati sull’isola, fra la notte e l’alba di oggi, dopo che 6 dei 7 barchini sui quali viaggiavano sono stati soccorsi dalla ong Louise Michel e dalle motovedette di Capitaneria e Guardia di finanza. Ieri, sull’isola, si sono registrati 43 sbarchi con un totale di 1.778. All’hotspot di contrada Imbriacola, da dove ieri sono state trasferite complessivamente 525, al momento ci sono 1.831 ospiti a fronte di poco meno di 400 posti. Si susseguono glie gli sbarchi dinel porto di, dove sono giunti undirettamente in porto e una motovedetta carica di. ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... localteamtv : Lampedusa, sbarchi record: decine e decine di migranti attendono avvolti nelle coperte i pulmini per essere condott… - localteamtv : Lampedusa, hotspot strapieno di migranti dopo gli sbarchi record di venerdì #hotspot #lampedusa #migranti #localteam - Agenzia_Ansa : Ancora sbarchi di migranti a Lampedusa, altri 267 approdati in nottata. In 24 ore arrivati in duemila. Alcune perso… - TinazziL : E sti cazzi , mica siamo italiani noi e mica sbarcano nel nostro paese - ilfattovideo : Migranti, record di arrivi a Lampedusa: oltre duemila in 24 ore. Peschereccio soccorre un barchino con 31 persone a… -