LIVE Moto2 | GP Portogallo 2023 in DIRETTA | Filip Salac in pole position | Vietti è quarto | ottavo Arbolino

(Di sabato 25 marzo 2023) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA15.31 La nostradelle qualifiche della Moto3 finisce qui. Grazie per averci seguito e buon proseguimento con la Sprint Race della MotoGP. 15.30 Fondamentale una buona qualifica per Celestinoche domani dovrà scontare due long lap penalty. 15.29 Questa la classifica delle qualifiche: 1 12 F.1:42.323 2 40 A. CANET +0.058 3 37 P. ACOSTA +0.284 4 13 C.+0.338 5 18 M. GONZALEZ +0.405 6 52 J. ALCOBA +0.543 7 75 A. ARENAS +0.544 8 14 T.+0.574 9 22 S. LOWES +0.619 10 64 B. BENDSNEYDER +0.625 15.27 Grande festa per Gresini Racing:ha sfruttato alla ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... AlessioBrunori : RT @motograndprixit: #Moto2 #PortugalGP #PortimaoGP #Motorionline Prima pole nella classe intermedia per il pilota del Team @GresiniRacing… - motograndprixit : #Moto2 #PortugalGP #PortimaoGP #Motorionline Prima pole nella classe intermedia per il pilota del Team… - infoitsport : Moto2 Portimao LIVE: Canet leader dopo le FP3, Acosta 3°, Vietti unico italiano in Q2 - infoitsport : LIVE Moto2, GP Portogallo 2023 in DIRETTA: Canet in testa, decimo Vietti - gensan2525 : RT @motograndprixit: #Moto2 #PortugalGP #PortimaoGP #Motorionline Sorpresa @TonyArbolino , sarà costretto a disputare la Q1 - https://t.co… -

... warm up Moto3,, MotoGP Ore 11: MotoGP Rider Fan Parade Ore 11.30: PaddockOre 12: gara Moto3 - in differita su TV8 dalle 14.05 Ore 13: PaddockOre 13.15: gara- in differita su ...Poi le altre gare: alle 12 il via della Moto3 e alle 13.15 la. Si inaugura inoltre in ... Dal circuito di Algarve, la Sprint Race saràanche in chiaro su TV8. Per tutto il lungo weekend di ...... warm up Moto3,, MotoGP Ore 11: MotoGP Rider Fan Parade Ore 11.30: PaddockOre 12: gara Moto3 - in differita su TV8 dalle 14.05 Ore 13: PaddockOre 13.15: gara- in differita su ...

LIVE MotoGP | Gran Premio del Portogallo, Qualifiche | Diretta testuale Motorsport.com - IT

14.30 Buon pomeriggio amici di OA Sport e benvenuti alla DIRETTA LIVE delle qualifiche della Moto2 del Gran Premio del Portogallo 2023. 11.03 Appuntamento, dunque, a più tardi per seguire le ...CLICCA PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 11.03 Appuntamento, dunque, a più tardi per seguire le qualifiche del Gran Premio del Portogallo 2023 della Moto2. A più tardi! 11.02 A partire dalle 14:45 si ...