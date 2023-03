L’Italia cade a Napoli, Retegui non basta. L’Inghilterra vince 2-1 con Kane da record (Di venerdì 24 marzo 2023) Volenterosa, sperimentale, a due facce. L’Italia di Roberto Mancini cade, da campione continentale in carica, all’esordio nel percorso di qualificazioni ad Euro 2024. Al ‘Maradona’ di Napoli L’Inghilterra (in 10 nel finale) vince 2-1 grazie ad un primo tempo a senso unico, ma nella ripresa rischia grosso contro una squadra rinvigorita dal primo gol azzurro di Retegui. L’attaccante del Tigre è il simbolo della prova azzurra: impalpabile, a tratti irritante, nel primo tempo. Coraggioso, qualitativo e in controllo nel secondo. Non basta contro una nazionale che in avvio sfrutta le sue armi principali: la qualità dei singoli, gli inserimenti tra le linee, i calci piazzati e anche le sbavature azzurre. Al 12’ Bellingham guida una ripartenza e scarica il sinistro da fuori ... Leggi su sportface (Di venerdì 24 marzo 2023) Volenterosa, sperimentale, a due facce.di Roberto Mancini, da campione continentale in carica, all’esordio nel percorso di qualificazioni ad Euro 2024. Al ‘Maradona’ di(in 10 nel finale)2-1 grazie ad un primo tempo a senso unico, ma nella ripresa rischia grosso contro una squadra rinvigorita dal primo gol azzurro di. L’attaccante del Tigre è il simbolo della prova azzurra: impalpabile, a tratti irritante, nel primo tempo. Coraggioso, qualitativo e in controllo nel secondo. Noncontro una nazionale che in avvio sfrutta le sue armi principali: la qualità dei singoli, gli inserimenti tra le linee, i calci piazzati e anche le sbavature azzurre. Al 12’ Bellingham guida una ripartenza e scarica il sinistro da fuori ...

