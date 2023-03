(Di venerdì 24 marzo 2023) Il Ct dell’, Gareth, ha commentato ladella sua Nazionale contro l’Italia per 2-1. “Kane è stato straordinario, battere il record in queste condizioni dimostra tutta la forza mentale che lui ha. Anche i compagni hanno esultato per lui e questa è una reazione sia al record che a ciò che ha dovuto subire in Qatar”. Poi sulla prestazione al Maradona ha commentato: “Oggimostrato due volti diversi,controllato molto bene il gioco nella prima frazione, a inizio ripresasbagliato delle decisioni e l’inerzia è cambiata. Poidovuto gestire l’espulsione ma siamo riusciti a restare compatti., sofferto e poiuna ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... CalcioPillole : #Inghilterra, #Southgate: 'Potevamo vincere anche 0-3 nel primo tempo'. #ItaliaInghilterra. - sportface2016 : #Inghilterra, #Southgate: 'Abbiamo lottato e portato a casa una vittoria storica' - sportli26181512 : Italia-Inghilterra 1-2, le pagelle del Maradona: male il centrocampo: La Nazionale di Mancini esce battuta 2-1 al M… - WiAnselmo : RT @Mediagol: Italia-Inghilterra, Kane, “Southgate orgoglioso di me. Sono nel mio momento migliore” - Mediagol : Italia-Inghilterra, Kane, “Southgate orgoglioso di me. Sono nel mio momento migliore” -

...nella prima gara ufficiale della stagione contro la rivale. Gli azzurri di Roberto Mancini escono dallo Stadio Maradona di Napoli con un 2 - 1 per gli inglesi di Garethnel ...... sconfitta nella gara d'esordio del Girone C dall'. Allo stadio Diego Armando Maradona di Napoli finisce 2 - 1 per la selezione del ct Gareth(in dieci dall'80' per l'espulsione ...Mancini(4 - 3 - 3): Pickford; Walker, Maguire, Stones, Shaw; Phillips, Rice, Bellingham (85' Gallagher); Saka (85' James), Kane, Grealish (69' Foden, 81' Trippier). Ct....

24 maggio 1961, Italia-Inghilterra 2-3: in gol Brighenti e Lorenzi per gli azzurri, Hitchens (2) e Greaves per gli inglesi, una gara amichevole che nel corso degli anni ha assunto rilievo perché ...L'Inghilterra resta in dieci per l'espulsione di Shaw ... Fallisce un gol facile facile nel primo tempo che rimette in gioco l'Italia. Poi si spegne. Ct Gareth SOUTHGATE 6.5 - La squadra è ben ...