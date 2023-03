GdS – Inter su Orsolini del Bologna, tre squadre su Correa (Di venerdì 24 marzo 2023) 2023-03-24 10:08:23Non ci risulta al momento nessuna smentita a riguardo dell’ultima notizia pubblicata dalla Gazzetta: L’ala del Bologna non rinnova ancora: adesso i nerazzurri lo tentano. Sul Tucu pure Aston Villa e Siviglia Filippo Conticello-Matteo Dalla Vite 24 marzo– Milano In casa Inter l’attacco del futuro è un reparto cangiante, in evoluzione quasi obbligata: qualcuno andrà via, qualcuno entrerà. Joaquin Correa, fedelissimo di Inzaghi, ad esempio si dirige verso la porta d’uscita: i mugugni di San Siro ogni volta che tocca palla rendono difficile una permanenza e, soprattutto in Premier (West Ham in pole), c’è chi lo osserva con Interesse. Riccardo Orsolini ha caratteristiche diverse, e poco compatibili col 3-5-2 di Inzaghi, ma ha pure lo strappo nel saltare l’uomo che un tempo aveva ... Leggi su justcalcio (Di venerdì 24 marzo 2023) 2023-03-24 10:08:23Non ci risulta al momento nessuna smentita a riguardo dell’ultima notizia pubblicata dalla Gazzetta: L’ala delnon rinnova ancora: adesso i nerazzurri lo tentano. Sul Tucu pure Aston Villa e Siviglia Filippo Conticello-Matteo Dalla Vite 24 marzo– Milano In casal’attacco del futuro è un reparto cangiante, in evoluzione quasi obbligata: qualcuno andrà via, qualcuno entrerà. Joaquin, fedelissimo di Inzaghi, ad esempio si dirige verso la porta d’uscita: i mugugni di San Siro ogni volta che tocca palla rendono difficile una permanenza e, soprattutto in Premier (West Ham in pole), c’è chi lo osserva conesse. Riccardoha caratteristiche diverse, e poco compatibili col 3-5-2 di Inzaghi, ma ha pure lo strappo nel saltare l’uomo che un tempo aveva ...

