Viabilità Roma Regione Lazio del 23-03-2023 ore 18:15 (Di giovedì 23 marzo 2023) Viabilità DEL 23 MARZO ORE 18.05 FLAVIA DONDOLINI UN SALUTO E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO DA ASTRAL INFOMOBILITA, UN SERVIZIO DELLA Regione Lazio ANCORA chiusa la VIA PONTINA PER UN INCIDENTE AVVENUTO IN DIREZIONE LATINA ALL’ALTEZZA DI VIA APRILIANA CON DEVIAZIONE DEL TRAFFICO SULLA STESSA. CODE CHE AL MOMENTO INIZIANO DA POMEZIA SEMPRE PER INCIDENTE resta bloccata in entrambe le direzioni via DI PRATICA. CI SONO CODE NEI DUE SENSI DI MARCIA TRA VIA DI CASTEL RomaNO E L’INCROCIO CON VIA PONTINA PASSIAMO AL TRAFFICO SUL RACCORDO ANULARE IN CARREGGIATA ESTERNA FORTI RALLENTAMENTI TRA LA Roma FIUMICINO E LA DIRAMAZIONE Roma SUD CODE ANCHE IN INTERNA, SI STA IN FILA DALLA CASSIA ALL’USCITA PER VIA PRENESTINA PER CHI STA USCENDO DA Roma, CODE SUL TRATTO URBANO DELLA A24 DALLA ... Leggi su romadailynews (Di giovedì 23 marzo 2023)DEL 23 MARZO ORE 18.05 FLAVIA DONDOLINI UN SALUTO E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO DA ASTRAL INFOMOBILITA, UN SERVIZIO DELLAANCORA chiusa la VIA PONTINA PER UN INCIDENTE AVVENUTO IN DIREZIONE LATINA ALL’ALTEZZA DI VIA APRILIANA CON DEVIAZIONE DEL TRAFFICO SULLA STESSA. CODE CHE AL MOMENTO INIZIANO DA POMEZIA SEMPRE PER INCIDENTE resta bloccata in entrambe le direzioni via DI PRATICA. CI SONO CODE NEI DUE SENSI DI MARCIA TRA VIA DI CASTELNO E L’INCROCIO CON VIA PONTINA PASSIAMO AL TRAFFICO SUL RACCORDO ANULARE IN CARREGGIATA ESTERNA FORTI RALLENTAMENTI TRA LAFIUMICINO E LA DIRAMAZIONESUD CODE ANCHE IN INTERNA, SI STA IN FILA DALLA CASSIA ALL’USCITA PER VIA PRENESTINA PER CHI STA USCENDO DA, CODE SUL TRATTO URBANO DELLA A24 DALLA ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... fachetti3333 : RT @Comune_Cagliari: Da lunedì sarà operativa la nuova viabilità nella via Roma. Disponibile un QR Code con tutte le modifiche. https://t.… - Comune_Cagliari : Da lunedì sarà operativa la nuova viabilità nella via Roma. Disponibile un QR Code con tutte le modifiche.… - romamobilita : #Roma #viabilità Piazza Vittorio, viabilità regolare, il corteo annunciato per oggi pomeriggio, non ci sarà. - romamobilita : #Roma #viabilità Aggiornamento, riaperto ora viale del Muro Torto, altezza Porta Pinciana, direzione Porta Pia. - romamobilita : #Roma #viabilità Al momento ancora chiuso il Muro Torto altezza Porta Pinciana direzione Porta Pia -