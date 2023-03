Test: Quale animale domestico è perfetto per te? (Di giovedì 23 marzo 2023) Chi è che ci dà amore, comprensione, allegria, protezione, tranquillità, tenerezza, gioia, consolazione e devozione contemporaneamente? No, non è un uomo. È un animale. Ovvero un pet, come ormai tutti chiamano gli animali di affezione. Che poi la parola significa tesoro, preferito, prediletto, mentre il verbo to pet vuol dire coccolare, accarezzare, vezzeggiare. E il termine petting, ovvero limonare, arriva proprio da qui. Questo la dice lunga sulla considerazione e il significato emotivo degli animali da affezione. Un cucciolo va oltre Ok, il fidanzato non si tocca, ma un cucciolo va oltre! Cani, gatti, conigli ci portano su un piano di comunicazione che non ha bisogno di parole. È un legame che parla alla parte più profonda di noi, quella che ancora riesce a sentire quel “battito animale” che c’è in ognuno. Ecco perché ci basta fare un paio di ... Leggi su dilei (Di giovedì 23 marzo 2023) Chi è che ci dà amore, comprensione, allegria, protezione, tranquillità, tenerezza, gioia, consolazione e devozione contemporaneamente? No, non è un uomo. È un. Ovvero un pet, come ormai tutti chiamano gli animali di affezione. Che poi la parola significa tesoro, preferito, prediletto, mentre il verbo to pet vuol dire coccolare, accarezzare, vezzeggiare. E il termine petting, ovvero limonare, arriva proprio da qui. Questo la dice lunga sulla considerazione e il significato emotivo degli animali da affezione. Un cucciolo va oltre Ok, il fidanzato non si tocca, ma un cucciolo va oltre! Cani, gatti, conigli ci portano su un piano di comunicazione che non ha bisogno di parole. È un legame che parla alla parte più profonda di noi, quella che ancora riesce a sentire quel “battito” che c’è in ognuno. Ecco perché ci basta fare un paio di ...

