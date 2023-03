Ramadan a scuola: Firenze, concessa un'aula per pregare agli studenti (Di giovedì 23 marzo 2023) Accade all'Istituto tecnico Marco Polo. Il preside Ludovico Arte: "Non abbiamo voluto dire di no a un'esigenza che alcuni studenti sentivano molto" Leggi su lanazione (Di giovedì 23 marzo 2023) Accade all'Istituto tecnico Marco Polo. Il preside Ludovico Arte: "Non abbiamo voluto dire di no a un'esigenza che alcunisentivano molto"

