Di Lorenzo tocca il pallone con la mano e regala il rigore del 2-0 all’Inghilterra (Di giovedì 23 marzo 2023) La partita dell’Italia contro l’Inghilterra non era semplice si dall’inizio e dopo lo svantaggio iniziale dopo il gol di Rice a fine primo tempo viene concesso rigore agli inglesi. A commettere il fallo in area, da sviluppi di calcio d’angolo, è Giovanni Di Lorenzo. Il terzino del Napoli tocca vistosamente il pallone con il braccio, inizialmente non visto dall’arbitro Jovanovic. La chiamata successiva al Var evidenzia l’errore del capitano azzurro che porta alla decisione di concedere il tiro dal dischetto. Ad incaricarsene è il capitano Harry Kane spiazza Donnarumma e sigli il doppio vantaggio per la Nazionale dei tre leoni. El penalty… cogido con pinzas, Julio. Di Lorenzo no llega de cabeza, golpea en Kane y en el defensa de espaldas pic.twitter.com/SefF6iogay — Fran Navarro (@fran navarr0) March ... Leggi su ilnapolista (Di giovedì 23 marzo 2023) La partita dell’Italia contro l’Inghilterra non era semplice si dall’inizio e dopo lo svantaggio iniziale dopo il gol di Rice a fine primo tempo viene concessoagli inglesi. A commettere il fallo in area, da sviluppi di calcio d’angolo, è Giovanni Di. Il terzino del Napolivistosamente ilcon il braccio, inizialmente non visto dall’arbitro Jovanovic. La chiamata successiva al Var evidenzia l’errore del capitano azzurro che porta alla decisione di concedere il tiro dal dischetto. Ad incaricarsene è il capitano Harry Kane spiazza Donnarumma e sigli il doppio vantaggio per la Nazionale dei tre leoni. El penalty… cogido con pinzas, Julio. Dino llega de cabeza, golpea en Kane y en el defensa de espaldas pic.twitter.com/SefF6iogay — Fran Navarro (@fran navarr0) March ...

