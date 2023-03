Calcio: Croazia. Si ritira a 31 anni ex Sassuolo e Inter Vrsaljko (Di giovedì 23 marzo 2023) Potrebbe diventare agente di calciatori ZAGABRIA (Croazia) - Sime Vrsaljko dice basta a 31 anni. L'esterno croato, riporta la stampa locale, ha deciso di lasciare il Calcio giocato a causa dei tanti ... Leggi su sport.tiscali (Di giovedì 23 marzo 2023) Potrebbe diventare agente di calciatori ZAGABRIA () - Simedice basta a 31. L'esterno croato, riporta la stampa locale, ha deciso di lasciare ilgiocato a causa dei tanti ...

