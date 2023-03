Juve e il rebus futuro: qual è il ‘vero’ Allegri? (Di lunedì 20 marzo 2023) (Adnkronos) – La Juve ‘normale’ non funzionava. In emergenza, la Juve di Massimiliano Allegri ha trovato identità e risultati. La stagione bianconera, a dir poco travagliata tra campo e tribunali, somiglia ad un rebus con due diverse soluzioni. Bisogna valutare la prima porzione dell’annata, con l’eliminazione senza gloria dalla Champions League, o gli ultimi 3 mesi in cui la squadra si è compattata dopo la penalizzazione di 15 punti comminata dalla Corte d’appello Figc per il caso plusvalenze. La Juve, nonostante la zavorra, è in corsa per un piazzamento europeo. Se recuperasse i 15 punti, con l’udienza al Collegio di garanzia del Coni il 19 aprile, la Vecchia Signora si ritroverebbe seconda. Merito anche e soprattutto di Allegri. Il tecnico ha saputo mantenere unito lo spogliatoio ... Leggi su sbircialanotizia (Di lunedì 20 marzo 2023) (Adnkronos) – La‘normale’ non funzionava. In emergenza, ladi Massimilianoha trovato identità e risultati. La stagione bianconera, a dir poco travagliata tra campo e tribunali, somiglia ad uncon due diverse soluzioni. Bisogna valutare la prima porzione dell’annata, con l’eliminazione senza gloria dalla Champions League, o gli ultimi 3 mesi in cui la squadra si è compattata dopo la penalizzazione di 15 punti comminata dalla Corte d’appello Figc per il caso plusvalenze. La, nonostante la zavorra, è in corsa per un piazzamento europeo. Se recuperasse i 15 punti, con l’udienza al Collegio di garanzia del Coni il 19 aprile, la Vecchia Signora si ritroverebbe seconda. Merito anche e soprattutto di. Il tecnico ha saputo mantenere unito lo spogliatoio ...

