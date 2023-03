De Laurentiis, attacco duro dei tifosi: spuntano due striscioni in città (FOTO) (Di venerdì 17 marzo 2023) Il Napoli di Luciano Spalletti vola tra le migliori otto squadre d’Europa dopo la vittoria per 3-0 al Maradona contro l’Eintracht Francoforte, ma gli episodi violenti che si sono verificati prima e dopo la partita hanno macchiato questo traguardo storico. Nella giornata di ieri si è tenuta la conferenza stampa in prefettura a Napoli al termine della riunione del Comitato ordine e sicurezza. All’evento hanno preso parte il Sindaco Gaetano Manfredi e il presidente azzurro Aurelio De Laurentiis. Quest’ultimo in particolare si è soffermato sul tifo corretto che dovrebbe essere incentivato tra le mura dello stadio, ostacolando la parte sovversiva e violenta. Le parole di De Laurentiis sui tifosi Di seguito un estratto delle sue dichiarazioni: Il casino lo fate a casa vostra, il tifo allo stadio deve essere sano, allo stadio ... Leggi su spazionapoli (Di venerdì 17 marzo 2023) Il Napoli di Luciano Spalletti vola tra le migliori otto squadre d’Europa dopo la vittoria per 3-0 al Maradona contro l’Eintracht Francoforte, ma gli episodi violenti che si sono verificati prima e dopo la partita hanno macchiato questo traguardo storico. Nella giornata di ieri si è tenuta la conferenza stampa in prefettura a Napoli al termine della riunione del Comitato ordine e sicurezza. All’evento hanno preso parte il Sindaco Gaetano Manfredi e il presidente azzurro Aurelio De. Quest’ultimo in particolare si è soffermato sul tifo corretto che dovrebbe essere incentivato tra le mura dello stadio, ostacolando la parte sovversiva e violenta. Le parole di DesuiDi seguito un estratto delle sue dichiarazioni: Il casino lo fate a casa vostra, il tifo allo stadio deve essere sano, allo stadio ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... Spazio_Napoli : De Laurentiis, attacco duro dei tifosi: spuntano due striscioni in città (FOTO) - CalcioNapoli24 : - pccpla : RT @CalcioFinanza: Scontri in occasione di Napoli-Eintracht, il duro attacco di De Laurentiis: «Parlerò della #UEFA a fine campionato, non… - FabioOffreda : RT @CalcioFinanza: Scontri in occasione di Napoli-Eintracht, il duro attacco di De Laurentiis: «Parlerò della #UEFA a fine campionato, non… - Chiariello_CS : RT @CalcioFinanza: Scontri in occasione di Napoli-Eintracht, il duro attacco di De Laurentiis: «Parlerò della #UEFA a fine campionato, non… -