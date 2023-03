‘Ndrangheta stragista | nel processo entra l’intercettazione in cui si parla dell’adesione dei calabresi agli attentati contro lo Stato

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di lunedì 13 marzo 2023) Come era prevedibile èta nelin cui un soggetto ritenuto vicino alla cosca Piromallidella partecipazione delle famiglie mafiosealle stragi che hanno insanguinato l’Italia nella prima metà degli anni novanta. Su richiesta del procuratore aggiunto Giuseppe Lombardo, e con il parere contrario degli avvocati Giuseppe Aloisio e Guido Contestatile, difensori rispettivamente di Giuseppe Graviano e Rocco Santo Filippone, la Corte d’Assise d’Appello di Reggio Calabria ha dato il via libera alemersa nell’ambito dell’inchiesta “Hybris” dove Francesco Adornato, detto “Ciccio u Biondu”, non è indagato ma è considerato “un navigato esponente della ...