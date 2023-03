F1 | Christian Horner | “La Mercedes senza Hamilton? Se non rinnovasse sarebbero in grande difficoltà”

(Di mercoledì 1 marzo 2023) Il Mondiale 2023 di F1 sta per iniziare eppure c’è chi è si vuole proiettare sul 2024però disperdere quanto è stato detto e fatto nel 2022. E’ il caso del team principal della Red Bull. Il dirigente della scuderia austriaca infatti, in un episodio della fortunata serie Netflix “Drive to Survive”, ha punzecchiato latirando in ballo il lungo rinnovo, per il momento non concretizzato, che riguarda Lewis. “Se Lewis si ritira laè nella m… nel momento in cuinon correrà più chi prenderanno? Non credo che troveranno un pilota altrettanto valido, e quindi, il giorno in cui deciderà di dedicarsi ad altro e riposarsi, loro si ritroveranno in”. Queste dichiarazioni risalgono al GP di ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... fuoripistanet : Cosa aspettarsi da Perez nel 2023? Le parole di Christian Horner. - Savojack221B : Bambina a Christian Horner: - Il mio pilota preferito è Lewis - Anche per te è Lewis! E Max e Checo ti piacciono? -… - sick_mazin : Ma non capisco deve per forza iniziare a casa di Christian Horner ogni episodio... La casa di Charles dove è? #DriveToSurvive5 #F1 - Formula1WM : A margine dei test pre-stagionali andati in scena in Bahrain, il team principal della #RedBull, Christian #Horner,… - viadiqua1 : Comunque la mia cosa preferita di #DriveToSurvive5 e’ Christian Horner che se ne va in giro per un’intera puntata d… -

... anche per limitare, in campo motoristico, la grande autonomia che in questi anni ha caratterizzato l'operato di Helmut Marko e. A rilasciare una breve dichiarazione dopo l'...Il team guidato daè stato sanzionato dalla FIA con sette milioni di dollari di multa e il 10% di ore in meno da destinare allo sviluppo in galleria del vento e nella simulazione ...Se verificato si tratterebbe di un cambio di filosofia importante per i campioni del mondo , che solo la scorsa stagione confermavano per bocca didi disporre di un concetto ...

F1, Christian Horner: "La Mercedes senza Hamilton Se non rinnovasse sarebbero in grande difficoltà" OA Sport

Il Mondiale 2023 di F1 sta per iniziare eppure c’è chi è si vuole proiettare sul 2024 senza però disperdere quanto è stato detto e fatto nel 2022. E’ il caso del team principal della Red Bull Christia ...I tre giorni di test in Bahrain hanno confermato che la RB19 resta la monoposto da battere per velocità, ritmo e gestione gomme e che la SF-23 ha tanto potenziale velocistico, soprattutto sul ...