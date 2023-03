Carta d’identità elettronica: 4 e 5 marzo nuovo Open day con prenotazione nei Municipi III, IV e XI e negli ex Pit (Di mercoledì 1 marzo 2023) Proseguono gli Open Day di Roma Capitale dedicati alla Carta d’identità elettronica: sabato 4 marzo è prevista l’apertura straordinaria degli uffici anagrafici dei Municipi III, IV e XI e degli ex Punti Informativi Turistici del centro. I tre chioschi di Piazza di Santa Maria Maggiore, Piazza delle Cinque Lune e Piazza Sonnino saranno operativi anche nella giornata di domenica 5 marzo. Per richiedere la Carta d’identità elettronica nei fine settimana è obbligatorio prenotare il proprio appuntamento a partire dalle ore 9 di venerdì 3 marzo, fino a esaurimento delle disponibilità, tramite il sito Agenda CIE del Ministero dell’Interno (https://www.prenotazionicie.interno.gov.it/). “Parallelamente al ... Leggi su italiasera (Di mercoledì 1 marzo 2023) Proseguono gliDay di Roma Capitale dedicati alla: sabato 4è prevista l’apertura straordinaria degli uffici anagrafici deiIII, IV e XI e degli ex Punti Informativi Turistici del centro. I tre chioschi di Piazza di Santa Maria Maggiore, Piazza delle Cinque Lune e Piazza Sonnino saranno operativi anche nella giornata di domenica 5. Per richiedere lanei fine settimana è obbligatorio prenotare il proprio appuntamento a partire dalle ore 9 di venerdì 3, fino a esaurimento delle disponibilità, tramite il sito Agenda CIE del Ministero dell’Interno (https://www.prenotazionicie.interno.gov.it/). “Parallelamente al ...

