McDonald's assume a Roma: come candidarsi e profili richiesti (Di giovedì 23 febbraio 2023) Lavorare da McDonald's significa far parte di una grande famiglia, formata da oltre 32.000 persone che lavorano all'interno di un ambiente giovane e stimolante. Il contributo di ciascuno è fondamentale per raggiungere insieme gli obiettivi e l'unicità di ognuno è per noi fonte di arricchimento. La formazione è il motore per la crescita personale e professionale: organizziamo corsi interni e offriamo borse di studio. McDonald's assume a Roma Per il ristorante McDonald's di Roma Piazza di Spagna (RM) siamo alla ricerca di: Addetto alla ristorazione Approccio multitasking, flessibilità, gestione del tempo e spiccato orientamento al cliente sono le principali caratteristiche dei nostri Crew. Tipicamente l'attività si divide tra cucina e sala ristorante: In cucina, il Crew prepara ...

