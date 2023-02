Fiumicino | proseguono i lavori per l’Auditorium del Mare | il sopralluogo del Sindaco

Leggi su ilfaroonline

(Di mercoledì 8 febbraio 2023)– "Il cantiere del nuovo Auditorium delprocede". Ad annunciarlo è ildiEsterino Montino con un post sulla sua pagina Facebook. "Ho effettuato uninsieme al viceEzio Di Genesio Pagliuca – spiega il primo cittadino – . La struttura è stata puntellata e si stanno effettuando le necessarie operazioni di messa in sicurezza e demolizione delle parti non ristrutturabili. Questo luogo – conclude Montino – diventerà un polo della cultura, della musica, dell'arte e in generale un luogo dove le nuove generazioni potranno usufruire di spazi e momenti di aggregazione". (Foto – Facebook @Esterino Montino)