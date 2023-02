Chi è Pino Strabioli? È fidanzato? Vita privata | età e carriera

Leggi su nonsolo.tv

(Di domenica 5 febbraio 2023) Giuseppe, meglio conosciuto come, è un attore, regista e conduttore molto noto, cui abbiamo dedicato un post apposito che parla più estesamente della sua(qui di seguito comunque non mancheranno alcuni accenni, pur essendo principalmente interessati alla sua).Nato il 26 luglio 1963 in provincia di Fermo (ma cresciuto ad Orvieto, in provincia di Terni),va per i 60 anni.Sin da bimbo,ha manifestato una grande passione per la recitazione. Dopo aver conseguito il diploma ha quindi deciso di trasferirsi a Roma per iscriversi a Lettere con indirizzo ‘Storia dello Spettacolo‘. Contemporaneamente, ha iniziatoe a frequentare una piccola scuola di ...