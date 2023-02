‘Ddl Spacca Italia va veloce | il Paese è diviso’ | così i Comitati No Ad

Leggi su sbircialanotizia

(Di venerdì 3 febbraio 2023) (Adnkronos) – L’approvazione da parte del Consiglio dei ministri del Ddl sull’Autonomia differenziata rappresenta “un salto di qualità in direzione della divisione del, della rimessa in causa dei diritti universali e dei fondamenti della Repubblica, nata dalla Liberazione e definita dai principi costituzionali”. Lo affermano iper il ritiro di ogni autonomia differenziata in una nota appena diffusa. “Dopo discussioni, ipotesi, pre-intese, progetti mai realizzati -proseguono- siamo a un’accelerazione che mette le forze politiche e sindacali che hanno a cuore l’unità dele la difesa dei valori della Carta di fronte a una nuova responsabilità”. “La presidente Meloni nonché Fratelli d’-formazione che basa la propria esistenza (a partire dal suo nome) e il proprio programma su precise ...