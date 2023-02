Ireland Baldwin svela il nome della futura figlia

(Di giovedì 2 febbraio 2023) L’annunciogravidanza era arrivato il 31 dicembre 2022, con una foto dell’ecografia e un semplice “Buon anno” nella caption. Oraha deciso dire ilbambina che aspetta con il compagno RAC,d’arte del musicista e produttore André Allen Anjos. All’interno di una puntata del podcast Girlboss Radio, ladi Alece Kim Basinger, ha parlatosua infanzia e del difficile rapporto con i genitori, sempre in guerra per il suo affidamento: Quello che mi entusiasma di più si concentra su molte cose che volevo davvero in termini di stabilità da bambina e che non avevo. La cosa eccitante è che posso allevare questo piccolo essere umano e fare le cose in modo ...

La modella, figlia di Alec Baldwin e Kim Basinger, ha detto che a ispirarla è stata una delle sue attrici preferite.Ireland Baldwin ha spiegato di aver scelto per sua figlia il nome di una località geografica proprio come fecero si suoi famosi genitori, Alec Baldwin e Kim Basinger, con lei.