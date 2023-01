Vampire Survivors | trucchi e consigli per iniziare giocare

(Di venerdì 20 gennaio 2023) In questa guida vi sveleremo tantiutili per affrontare al meglio, il caotico roguelike di poncleè un roguelike in cui dovrete cercare di sopravvivere fino all’alba mentre falciate ondate ed ondate di creature della notte. Il successo di questo titolo è cresciuto esponenzialmente nel corso del tempo e inoltre è riuscito anche a farsi strada nel cuore degli italiani per merito del suo “particolare” linguaggio. Grazie alla sua crescente popolarità sempre più persone si sono avvicinate al gioco, ma alcuni di loro potrebbero avere delle difficoltà a capire come affrontare questo caotico roguelike. Per aiutare questi videogiocatori abbiamo deciso quindi di scrivere questa guida, dove potrete trovare tantie ...

Vampire Survivors ha vinto il premio come miglior titolo indie del 2022 ai 12° New York Game Awards. Elden Ring ha inoltre ottenuto un altro premio come gioco dell'anno. Vampire Survivors, come sconfiggere la Morte Un ammazzavampiri inarrestabile protagonista del gioco di sopravvivenza creato dallo sviluppatore Luca Galante e il suo studio Poncle. L'autore di Vampire Survivors ha spiegato perché il DLC Legacy of the Moonspell non è ancora arrivato su Android e iOS.